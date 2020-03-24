Пожертвования и онлайн-концерты. Чем занимаются звезды шоу-биза во время карантина

Уже несколько месяцев коварный коронавирус косит всех без разбору. На него заболели известные политики и футболисты, знаменитые артисты и голливудские звезды.

Вирус подхватили звезда Игры престолов Кристофер холму и 26-летняя американская актриса Рэйчел Мэтьюз. Заразился вирусом и британский актер Идрис Эльба. Вероятно, от жены канадского премьера Трюдо, с которой общался на благотворительной вечеринке.

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А обладатель двух Оскаров, 63-летний актер Том Хэнкс, который первым подхватил болезнь с китайского Уханя, уже даже выписался из больницы и отправился на домашний карантин.

На домашнем карантине из-за болезни находится и голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко. Высокая температура подтолкнула девушку Бонда сделать тест, который оказался положительным. Но в больницу в Лондоне красавицу не забрали, потому что не было мест.

Из-за эпидемии большинство мировых знаменитостей ушли в изоляцию. Чем же они там занимаются и не грустят ли продемонстрировал на этой неделе 72-летний Арнольд Шварценеггер. В окружении домашних любимцев — йоркширского терьера, пони и мини-ослицы, американскому актеру, похоже, не до скуки.

Из дома звезда Терминатора выбирается только для прогулки на велосипеде, которую посоветовали врачи. Однако контактов на улице избегает.

Но уже пришлось остановить съемки блокбастеров и сериалов по всему миру. А также отменить концерты и футбольные матчи даже при пустых трибунах. Так, в частности, Мадонна теперь не выступит на двух концертах в Париже, а Майли Сайрус не поедет в Австралию. Не будет этой весной даже Евровидение, которое должно было пройти в Нидерландах.

Угроза вспышки коронавируса не прошла и мимо украинского шоубиза. После введения карантина перенесли свои концерты и наши звезды.

У Александра Пономарева выступление было запланировано на 12 марта. Собственно, в день, с которого и начал действовать карантин. Экстренно пришлось отменять свои мартовские гастроли и певице Алеше и группе Антитела.

Солист группы Антитела Тарас Тополя в шоке, ведь остановлен не только тур по Украине, который состоял из почти 50 концертов, но и выступления за рубежом, на которые уже распроданы все билеты.

Под действие форс-мажора также попали фестивали, театральные спектакли, ежегодная церемония вручения премии в области музыки Юна, соучредитель которой муж певицы Камалии.

Но несмотря на все убытки, как рассказывает звездный менеджер Анна Фещенко, звезды не опускают руки. Сейчас разрабатывают возможность проведения онлайн концертов, на которые реально будут продаваться билеты и все желающие смогут, не выходя из дома, посетить концерт любимого артиста.

Первый такой онлайн-концерт уже состоялся с участием солистки известной украинской группы The Hardkiss — Юлии Саниной.

Но пока украинские звезды еще сами привыкают к форс-мажору, мировые звезды на борьбу с вирусом жертвуют львиные доли своих гонораров. Дизайнер Донателла Версаче передала 200 тыс. евро миланской больнице Святого Рафаэля. Эпатажная Леди Гага тратит пятую часть прибыли своей косметической компании на пищу инфицированных. А Билл и Мелинда Гейтс выделили $105 млн на разработку вакцины и лекарств.

В Украине же короновирус еще не достиг мировых масштабов. Поэтому каждый из нас, вероятно, может еще обезопаситься. Главное — это соблюдать элементарные советы.

Напомним, Италия отправила на лечение в Германию шестерых инфицированных Covid-19.