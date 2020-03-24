Вуди Аллен в мемуарах поведал о браке с падчерицей

Американский режиссер Вуди Аллен рассказал об отношениях с приемной дочерью Сун-И Превин, которая стала его женой.

Откровения Вуди Аллена опубликованы в мемуарах под названием Apropos of Nothing (Ничто).

В книге режиссер подробно рассказывает о своей жизни начиная с детства и до сегодняшнего дня. В частности в мемуарах Вуди Аллен впервые рассказал о скандальных отношениях с падчерицей Сун-И Превин, которая младше его на 34 года.

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Пара начала встречаться, когда Аллен был в браке с матерью Сун-И.

— Мы гуляли, разговаривали, радовались друг другу и, конечно же, спали вместе, — рассказал режиссер.

Однако по его словам, он в любом случае вступил бы в отношения с Сун-И, даже если бы знал, каким негативом для него это обернется.

— В самом начале отношений, когда нами завладела страсть, мы не могли оторваться друг от друга, — признался Аллен.

По словам режиссера, он только с годами понял, что встретил свою настоящую любовь.

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Источник: Associated Press