Я под контролем: Иванну Сахно госпитализировали из-за коронавируса

Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно опубликовала трогательное селфи из больницы.
На днях у нее подтвердился диагноз коронавирусной инфекции.
На своей странице в Instagram Сахно призвала поклонников соблюдать все необходимые меры для предотвращения Covid-19.
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— Напоминаю, оставайтесь дома и мойте руки. Эта штука очень неприятная, и я уверена, что вы не хотите ею заразиться, как и те, кто рядом с вами.
Я под контролем, обо мне позаботились.
22-летняя актриса снималась в таких голливудских фильмах, как Тихоокеанский рубеж: Восстание и Шпион, который меня бросил.
Положительный результат анализов на коронавирус Covid-19 у Иванны Сахно подтвердился 22 марта, о чем она сообщила на своей странице в Instagram.
Фото: Ivanna Sakhno