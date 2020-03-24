Я под контролем: Иванну Сахно госпитализировали из-за коронавируса

Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно опубликовала трогательное селфи из больницы.

На днях у нее подтвердился диагноз коронавирусной инфекции.

На своей странице в Instagram Сахно призвала поклонников соблюдать все необходимые меры для предотвращения Covid-19.

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— Напоминаю, оставайтесь дома и мойте руки. Эта штука очень неприятная, и я уверена, что вы не хотите ею заразиться, как и те, кто рядом с вами.

Я под контролем, обо мне позаботились.