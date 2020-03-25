Кайли Дженнер на самоизоляции похвасталась жаркими фото в бикини

Участница телевизионного реалити-шоу Семейство Кардашьян Кайли Дженнер тратит свое время на самоизоляции, делясь старыми фотографиями с отпуска.

Во вторник 22-летняя американская модель опубликовала в Instagram два снимка себя в бикини с цветочным принтом.

На фото Кайли Дженнер сидит на стуле на пляже, когда океанская вода ласкает ее ноги.

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— Хотелось бы, чтобы это была я сейчас, — подписала она серию фотографий.

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