25 марта знаменитая американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер отмечает 55-летие.
Известность ей принесла роль Кэрри Брэдшоу из телесериала Секс в большом городе. Сара Джессика Паркер четырежды получала премию Золотой глобус и дважды премию Эмми.
Актриса играла как положительных героев, так и отрицательных. Также она играла собак.
В 2007 году читатели журнала Maxim признали Сару Джессику Паркер самой несексуальной женщиной.
Однако несмотря на это, образы актрисы продолжают вдохновлять и радовать поклонников.
Факты ICTV подобрали пять интересных выходов в свет Сары Джессики Паркер.
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Саре Джессике Паркер 55! Яркие образы актрисы / 5 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что Кайли Дженнер на самоизоляции похвасталась жаркими фото в бикини.
Фото: DreamstimeЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…Загружается…
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