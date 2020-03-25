25 марта знаменитая американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер отмечает 55-летие.

Известность ей принесла роль Кэрри Брэдшоу из телесериала Секс в большом городе. Сара Джессика Паркер четырежды получала премию Золотой глобус и дважды премию Эмми.

Актриса играла как положительных героев, так и отрицательных. Также она играла собак.

В 2007 году читатели журнала Maxim признали Сару Джессику Паркер самой несексуальной женщиной.

Однако несмотря на это, образы актрисы продолжают вдохновлять и радовать поклонников.

Факты ICTV подобрали пять интересных выходов в свет Сары Джессики Паркер.