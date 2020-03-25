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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Саре Джессике Паркер 55! Яркие образы актрисы

25 марта знаменитая американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер отмечает 55-летие.

Известность ей принесла роль Кэрри Брэдшоу из телесериала Секс в большом городе. Сара Джессика Паркер четырежды получала премию Золотой глобус и дважды премию Эмми.

Актриса играла как положительных героев, так и отрицательных. Также она играла собак.

В 2007 году читатели журнала Maxim признали Сару Джессику Паркер самой несексуальной женщиной.

Однако несмотря на это, образы актрисы продолжают вдохновлять и радовать поклонников.

Факты ICTV подобрали пять интересных выходов в свет Сары Джессики Паркер.

  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
  • Сара Джессіка Паркер
Саре Джессике Паркер 55! Яркие образы актрисы / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что Кайли Дженнер на самоизоляции похвасталась жаркими фото в бикини.

Фото: Dreamstime

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