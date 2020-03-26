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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Голливудский актер Марк Блум умер от коронавируса

26 марта в Нью-Йорке умер американский актер Марк Блум. Ему было 69 лет.

Актер скончался от осложнений, вызванных коронавирусом Covid-19.

— С любовью и тяжелым сердцем драматурги Horizons отдают дань уважения Марку Блуму, дорогому давнему другу и непревзойденному художнику, который скончался на этой неделе. Спасибо тебе, Марк, за все, что ты принес в наш театр, а также в театры и аудитории по всему миру. Мы будем скучать по тебе, — говорится в сообщении нью-йоркской театральной компании.

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Блум снялся во многих фильмах и сериалах. Среди них: Крокодил Данди, Клан Сопрано, Закон и Порядок, Хорошая жена, Моцарт в джунглях, Черный список и другие.

Напомним, от коронавируса скончался бывший президент клуба Реал Мадрид Лоренсо Санс. Ему было 76 лет.

Источник: Playwrights Horizons

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