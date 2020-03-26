За последнюю неделю громких релизов не состоялось, однако стоит ответить, что музыканты тему коронавируса и карантина не обошли стороной. Несколько песен на эти темы уже закрепились в хит-парадах.

Российский дуєт, песня которого зашла в тренды Shazama, Gidayyat & Gazan выпустил трек под названием Коронаминус. Сами ребята утверждают, что композиция не имеет отношения к коронавирусу, но мы то с вами знаем.

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Тренды украинского YouTube возглавляет беларус Макс Корж со своим новым хитом Малолетка. Вторую позицию занимает группа Время и Стекло с прощальным синглом Время истекло. На третьем месте ПТП (Потап) со своим новым сольным треком Карантин.

В iTunes несколько позиция занимает The Weeknd со своими свежими хитами с нового альбома.

Топ песен на YouTube Music

Топ песен на Shazam

Топ песен на iTunes

Ранее Факты ICTV писали, что 61-летняя Мадонна сняла трогательное видео в ванне с лепестками цветов, где рассказала о своем отношении к коронавирусу.