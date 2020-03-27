Рианна представила свежий трек Believe It, записанный вместе с рэпером PartyNextDoor.

Певица появилась в новом альбоме под названием PARTYMOBILE, который канадский рэпер представил 27 марта.

Переглянути цей допис в Instagram Believe it!! @partynextdoor album live!!! Допис, поширений badgalriri (@badgalriri) 26 Бер 2020 р. о 9:13 PDT

Трек Believe It — лирическая R&B баллада с ритмами минимал. Исполнители посвятили ее преданности и доверии в отношениях.

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Кроме Рианны, в новом альбоме PartyNextDoor также появится рэпер Дрейк. Несколько лет назад ему приписывали роман с Рианной.

Последние четыре года Рианна не записывала новых песен и практически нигде не выступала.

Певица полностью погрузилась в мир фэшн-индустрии: сейчас она является владелицей брендов косметики (Fenty Beauty) и нижнего белья (SavagexFenty).

Напомним, недавно состоялась премьера нового альбома After Hours еще одного канадского исполнителя The Weeknd. Эйбел Тесфае (настоящее имя рэпера) вдохновился на его написание работами режиссера Мартина Скорсезе.

Фото: badgalriri