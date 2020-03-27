MARUV обвинила сотрудников украинского консульства в РФ в предвзятом отношении и в том, что они недостаточно ей помогают.

— Если вы не можете работать нормально, то не работайте. И дело не в том, что я возмущаюсь, чтобы меня вернули домой. Я просто звоню, как обычный человек, чтобы узнать, когда можно вернуться, а мне не предоставляют информацию, — сказала MARUV.

Затем певица обратилась к хейтерам: