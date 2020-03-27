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MARUV не смогла выехать из России и ответила хейтерам

MARUV обвинила сотрудников украинского консульства в РФ в предвзятом отношении и в том, что они недостаточно ей помогают.

— Если вы не можете работать нормально, то не работайте. И дело не в том, что я возмущаюсь, чтобы меня вернули домой. Я просто звоню, как обычный человек, чтобы узнать, когда можно вернуться, а мне не предоставляют информацию, — сказала MARUV.

Затем певица обратилась к хейтерам:

— Люди, которые пишут все это, неужели вы искренне считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? Или вы считаете, что вам это добавляет благородности и добропорядочности? Нет, не добавляет! Чему вы учите своих детей?, — написала MARUV.

  • Марув
  • Марув
  • Марув
  • Марув
  • Марув
  • Марув
  • Марув
  • Марув
  • Марув
  • Марув
MARUV не смогла выехать из России и ответила хейтерам / 5 фотографий

— Очевидно, наша артистка осознала, что в ближайшее время рубить гонорары в России не получится, вспомнила по такому случаю, что она — гражданка Украины, и потребовала ее спасти. Но когда ты ездишь на гастроли в страну-агрессор, нужно думать своей головой, — пишет журналист Роман Цибалюк.

Также он добавил, что согласно рекомендации министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, есть подробная инструкция, как действовать и как помочь нашим гражданам вернуться домой в условия остановки регулярного транспортного сообщения.

Ранее MARUV показала откровенное фото в боди и шубе.

Источник: УНИАН

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