Это смех сквозь слезы: Хижняк и Бакланов о съемках сериала Поймать Кайдаша

Сериал Поймать Кайдаша вышел на телеканале СТБ в феврале 2020 года и полюбился украинским зрителям. 12-серийная трагикомедия заняла первое место по количеству просмотров.

Сериал Поймать Кайдаша созданный по мотивам повести украинского писателя Ивана Нечуя-Левицкого Кайдашева семья. Правда, сюжет немного осовремененный, ведь события разворачиваются в наши дни.

Факты ICTV предлагают интервью с исполнителями главных ролей Антониной Хижняк и Григорием Баклановым.

— Я порадовала свои актерские амбиции, потому что в этом проекте я смогла открыться сполна. Самым главным для меня было сделать живого персонажа, по-своему сложного. Хотелось показать, что она не стопроцентный хрестоматийный Мотря-монстр, а живой человек, — рассказывает Антонина Хижняк, исполнительница роли Мотри.

О произведении Нечуя-Левицкого Кайдашева семья

— Это не просто типа комедия — посмеяться, это на самом деле, трагикомедия — смех сквозь слезы. Это смешно, как они там ссорятся, но вместе с тем и не смешно, потому что ты понимаешь, что есть реально люди, которые так живут — в постоянном конфликте, ожидают каких-либо проблем, злые, ощетинившиеся — добавляет Хижняк.

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Антонина рассказала, что на роль Мотри был самый большой кастинг, а также о суржике и сложных сценах в сериале.

Исполнитель роли Лаврентия Григорий Бакланов впервые прочитал повесть на съемочной площадке в перерывах между съемками сцен.

— Мне бы очень не хотелось, чтобы сериал воспринимали, как всегда, что это сериал, направленный нас развлечь, чтобы мы отдохнули. Мы как-то привыкли к этому отношению и забываем о том, что кино — не всегда об отдыхе, это же какое-то отражение нас. А Поймать Кайдаша — это зеркальное и очень правдивое отражение, — рассказал Бакланов.

Примечание: видео с участием актеров было отснято до начала карантина.

Ранее Факты ICTV рассказывали, чем поразил зрителей украинский сериал Поймать Кайдаша.