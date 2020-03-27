Это как затяжной грипп: Акунин рассказал о своем заболевании коронавирусом

Российский писатель Борис Акунин заболел коронавирусом вместе с женой 13 марта.

По его словам, у супруги была легкая форма заболевания.

— День небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом), — написал он.

У самого же писателя была средняя форма тяжести.

— Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять. Этим днем сурка я наслаждался дней 10. Лежал дома, слушал аудиокниги. Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием — в этом случае приедет скорая. Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное, — рассказал Акунин.

На 11-й день писатель вызвал врача и тот прописал ему курс антибиотиков.

Читайте: Борис Акунин рассказал, кому принадлежит Крым

Акунин призвал не запугивать себя и окружающих новостями о коронавирусе, а также отметил пользу карантина.

— В общем, чем позже заболеете, тем легче будет вас вылечить – в этом главный смысл соблюдения карантина. Но сами никаких антибиотиков и тем более гидроксихлорохин без назначения врача, конечно, не принимайте, — сказал он.

Напомним, 26 марта Борис Акунин рассказал, что перестал появляться в соцсетях по причине заражения коронавирусом.