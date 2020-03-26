Украинская певица, солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева опубликовала в сети новое фото и рассказала, чем занимается на карантине. На снимке она сидит на полу в приспущенных чулках и светлой тунике с черным корсетом, попивая кофе.

В частности артистка назвала свій рейтинг сериалов, которые стоит посмотреть на карантине.

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Ранее Факты ICTV рассказывали о том, что Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года.