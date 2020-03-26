Украинская певица, солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева опубликовала в сети новое фото и рассказала, чем занимается на карантине. На снимке она сидит на полу в приспущенных чулках и светлой тунике с черным корсетом, попивая кофе.
В частности артистка назвала свій рейтинг сериалов, которые стоит посмотреть на карантине.
Читайте: Лучшие сериалы от Netflix: что посмотреть
- Менталист
- Эйфория
- Удивительная Миссис Мейзел
- Друзья
- Чернобыль
- Черное зеркало
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В первую неделю карантина был такой поток советов от всех инфлюенсеров — что смотреть — что читать , что я подумала, ну супер, есть отличная видео-книго библиотека на месяц вперёд Но нет!! Столько у всех контента, лента стала такой длинной, что найти эти советы практически невозможно. Поэтому я решила обновить и оставить в посте. Ну а вы не забудьте нажать «сохранить» Начну с ленивого. Итак, любимые видео. Погнали: У кого есть Netflix — поздравляю Нам неистово повезло))Тут много всего. Мой топ 1. Шоу «QUEER EYE” 2. “Love is blind” — но это для девочек больше. 3. Проект “Next in fashion” — для любителей моды. 4. «Sex education” сериал ⠀ Мой любимый раздел «СЕРИАЛЫ» Сильно разные по жанрам, но кайфовые. ⠀ 1. Менталист ( мой любимый ) 2. Эйфория 3. Удивительная Миссис Мейзел 4. Друзья ( обожаю! Идеален с утра, под завтрак ) 5. Чернобыль 6. Чёрное зеркало ⠀ «ФИЛЬМЫ». С этим разделом у меня всегда проблемы. Наступает амнезия через месяц после просмотра и я не могу вспомнить ни сути ни даже названия, но для вас я напрягалась и вспомнила)) 1. Лучшее предложение 2. Стажёр 3. Форест Гамп ( Том Хэнкс моя любовь) 4. Терминал ( и снова Том Хэнкс) 5. Война миров Z ( апокалиптичненько, красиво и эффектно) 6. Паразиты (Для всех, кто любит быть в теме. Оскар, как никак) 7. Форд против Феррари 8. Хористы ⠀ «Юмор» ⠀ 1. «Давай поженимся» ( нет, я не ошиблась разделом. Можно начать с выпуска «жених спайдермен ) 2. Луи Си Кей — стендап 2017-го года 3. Comment Out с @monatik_official и вашей покорной слугой. Хороший выпуск 4. стендапы Щербакова, Нурлана Сабурова, Долгополова и Воли
Ранее Факты ICTV рассказывали о том, что Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года.