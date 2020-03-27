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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Он не мой принц: как прошла четвертая церемония роз на шоу Холостяк 2020

В четвертом выпуске шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк отправился с девушками в Таиланд. Там 34-летний пилот провел несколько свиданий, в частности групповое.

После группового свидания Макс совершил неожиданный визит на виллу девушек. Он поделился своими воспоминаниями о прошлых отношениях, а девушки рассказали ему свои неприятные истории из жизни.

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Однако не все девушки прошли тест на искренность, речь идет о Юле, которая и покинула шоу Холостяк.

— Мы разные люди: он не мой принц, а я не его принцесса, — заявила Юля.

Холостяк 10 выпуск 4: как прошла церемония роз

Ранее главный герой шоу Холостяк 10 — 34-летний пилот и владелец летной школы в США Максим Михайлюк — признался, почему пришел на проект, от чего пришлось отказаться на время съемок и почему построить отношения с украинкой — важно.

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