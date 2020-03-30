PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Ты не один, у всех карантин: Каменских выпустила новую песню La cuarentena

Популярная украинская певица NK (Настя Каменских) представила скетч о карантине.

Исполнительница спела на пяти языках: украинском, английском, испанском, русском и турецком.

Настя Каменских активно поддерживает и мотивирует своих подписчиков и всех, кто придерживается домашнего режима в условиях карантина. На этот раз артистка порадовала креативным музыкальным скетчем.

— Друзья, я понимаю, что все труднее придерживаться домашнего режима, однако сейчас это крайне необходимо. Важно беречь себя и своих родных и, конечно, держать позитивную волну, — прокомментировала Настя Каменских.

Читайте: No Hugs No Kisses: группа Mozgi посвятила новый клип карантину

Напомним, известный украинский артист Потап (ПТП) представил публике новое музыкальное видео на песню Карантин.

По его словам, трек призван помочь украинцам справится со стрессом и паникой в это время.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка