Популярная украинская певица NK (Настя Каменских) представила скетч о карантине.

Исполнительница спела на пяти языках: украинском, английском, испанском, русском и турецком.

Настя Каменских активно поддерживает и мотивирует своих подписчиков и всех, кто придерживается домашнего режима в условиях карантина. На этот раз артистка порадовала креативным музыкальным скетчем.

— Друзья, я понимаю, что все труднее придерживаться домашнего режима, однако сейчас это крайне необходимо. Важно беречь себя и своих родных и, конечно, держать позитивную волну, — прокомментировала Настя Каменских.

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Напомним, известный украинский артист Потап (ПТП) представил публике новое музыкальное видео на песню Карантин.

По его словам, трек призван помочь украинцам справится со стрессом и паникой в это время.