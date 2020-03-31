Грелся на кухне и мылся последним. Как прошло сельское детство Шварценеггера

К маленькой австрийской деревни Таль ведет узкая горная дорога. Поворот к дому Шварценеггера упустить невозможно. За десятки лет в деревне мало что изменилось, здесь до сих пор занимаются сельским хозяйством, как и в детстве Арнольда.

Будущий бодибилдер, актер и политик вырос в квартире, которую его отец, офицер полиции Густав Шварценеггер, получил на втором этаже бывшего дома лесника.

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Центрального водоснабжения не было, воду носили с колодца. Мылись по возрасту, Арнольд всегда последним, после старшего брата Майнардха и родителей.

Кухня была единственной теплой комнатой, ведь в квартире не было отопления, грелись пока мать Аурелия Шварценеггер готовила ужин.

Отец Арнольда любил выпить, а потом сталкивал братьев лбами, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Младшему Арнольду всегда доставалось на орехи, и парень не засиживался дома. Свои первые тренажеры он мастерил сам.

На его родине кажется не осталось и уголка, который не обозначили мемориальным знаком, что здесь был Арнольд. В соседнем городе Грац, где тренировался Шварценеггер, в его честь даже назвали стадион.

Но власти города Грац не понравилось, что Шварценеггер, уже будучи губернатором Калифорнии, 13 лет назад не пощадил преступника, приговоренного к смертной казни. Жители Граца решили нажать на губернатора.

Но Шварценеггер вернул городу кольцо почетного гражданина и навсегда запретил использовать свое имя.

В родную же деревню Таль Арнольд раз в год обязательно приезжает. В 2020 году он был здесь уже дважды, ведь сейчас неподалеку в столице Венгрии проходят съемки продолжения культового фильма — Терминатор 6.

Арнольд в свои 71 года довольно требователен к себе и очень нежный с детьми. Сын Кристофер совсем не разделяет увлечения отца, вместо спортзала выбирает фастфуд и имеет лишний вес.

Однажды Шварценеггер признается, что больше всего боится стать похожим на своего отца, воспитание которого называет не иначе, как издевательством. Старший брат Мейндхак был очень похож на отца, тоже любил выпить рюмку, из-за этого и погиб в аварии.

У Шварценеггера есть мечта. Он хочет вернуться в политику и стать новым президентом США, для этого он борется за изменения в конституцию. Согласно ей, только граждане, рожденные в США, имеют право занимать высший пост. Но земляки-австрийцы верят, что железному Арни удастся все.

Напомним, Каннский кинофестиваль, запланированный на май, не состоится в указанные даты из-за пандемии коронавируса в мире.