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Счастливый пес! Ратаковски без бюстгальтера показала пикантное фото

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками пикантным фото.

На опубликованном в Instagram снимке звезда позирует лежа на ковре с большой собакой.

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На Ратаковски нижнее белье и синее платье, которое модель расстегнула, оголив тело.

— Счастливый пес, — написала Ратаковски под фото.

 

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

К слову, ранее полуобнаженная Ратаковски показала ягодицы.

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