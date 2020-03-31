Российский рэпер Гуф записал скандальную онлайн-трансляцию, на которой натравил свою собаку Гуччи на соседского пса.
40-летний рэпер общался с поклонниками, прогуливаясь по улице у частных домов.
Вдруг собака, которая шла рядом на поводке, сорвалась и напала на соседского лабрадора, который гулял без хозяев и без поводка.
Читайте: Джиган и Оксана Самойлова разводятся
Пользователей Instagram разозлило то, что Гуф с улыбкой комментировал происходящее: That’s my dog, Nigga, welcome to my house.
Переглянути цей допис в Instagram
Через несколько минут на видео появились хозяева лабрадора. Гуф сделал им замечание по поводу отсутствия поводка.
Когда владельцы забрали свою собаку, рэпер продолжил трансляцию: он заявил, что у лабрадора осталось много ран на теле, а Гуччи совсем не пострадал.
-
Транслировал в Instagram: рэпер Гуф натравил свою собаку на соседского пса / 3 фотографии
Неравнодушные пользователи будут требовать наказать рэпера за жестокое обращение с животными.
Гуф пока никак не прокомментировал произошедший инцидент.
Если же уголовное дело будет возбуждено, по российскому законодательству ему грозит штраф до 80 тыс. рублей или даже лишение свободы сроком до 3 лет.
Напомним, в январе Гуф вызвал на бой депутата Госдумы РФ Дмитрия Носова. Рэпер обвинил депутата в том, что тот разрушил его семью. Носов не стал принимать этот вызов и призвал Гуфа завязывать с употреблением наркотиков.
Фото: therealgufТеги: Instagram, реп, скажені собакиЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
-