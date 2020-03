Гуф натравил свою собаку на соседского пса

Российский рэпер Гуф записал скандальную онлайн-трансляцию, на которой натравил свою собаку Гуччи на соседского пса.

40-летний рэпер общался с поклонниками, прогуливаясь по улице у частных домов.

Вдруг собака, которая шла рядом на поводке, сорвалась и напала на соседского лабрадора, который гулял без хозяев и без поводка.

Пользователей Instagram разозлило то, что Гуф с улыбкой комментировал происходящее: That’s my dog, Nigga, welcome to my house.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ассоциация Зооправо (@zoopravo) 31 Бер 2020 р. о 2:39 PDT

Через несколько минут на видео появились хозяева лабрадора. Гуф сделал им замечание по поводу отсутствия поводка.

Когда владельцы забрали свою собаку, рэпер продолжил трансляцию: он заявил, что у лабрадора осталось много ран на теле, а Гуччи совсем не пострадал.