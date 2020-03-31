PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Транслировал в Instagram: рэпер Гуф натравил свою собаку на соседского пса

Российский рэпер Гуф записал скандальную онлайн-трансляцию, на которой натравил свою собаку Гуччи на соседского пса.

40-летний рэпер общался с поклонниками, прогуливаясь по улице у частных домов.

Вдруг собака, которая шла рядом на поводке, сорвалась и напала на соседского лабрадора, который гулял без хозяев и без поводка.

Читайте: Джиган и Оксана Самойлова разводятся

Пользователей Instagram разозлило то, что Гуф с улыбкой комментировал происходящее: That’s my dog, Nigga, welcome to my house.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Ассоциация Зооправо (@zoopravo)

Через несколько минут на видео появились хозяева лабрадора. Гуф сделал им замечание по поводу отсутствия поводка.

Когда владельцы забрали свою собаку, рэпер продолжил трансляцию: он заявил, что у лабрадора осталось много ран на теле, а Гуччи совсем не пострадал.

  • Гуф натравил свою собаку на соседского пса
  • Гуф натравил свою собаку на соседского пса
  • Гуф натравил свою собаку на соседского пса
  • Гуф натравил свою собаку на соседского пса
  • Гуф натравил свою собаку на соседского пса
  • Гуф натравил свою собаку на соседского пса
Транслировал в Instagram: рэпер Гуф натравил свою собаку на соседского пса / 3 фотографии

Неравнодушные пользователи будут требовать наказать рэпера за жестокое обращение с животными.

Гуф пока никак не прокомментировал произошедший инцидент.

Если же уголовное дело будет возбуждено, по российскому законодательству ему грозит штраф до 80 тыс. рублей или даже лишение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, в январе Гуф вызвал на бой депутата Госдумы РФ Дмитрия Носова. Рэпер обвинил депутата в том, что тот разрушил его семью. Носов не стал принимать этот вызов и призвал Гуфа завязывать с употреблением наркотиков.

Фото: therealguf

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка