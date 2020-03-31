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Вместо Евровидения проведут шоу без зрителей

В Нидерландах вместо международного песенного конкурса Евровидение устроят альтернативное шоу Europe Shine A Light.

— Europe Shine A Light состоится вместо финала — 16 мая в 21.00, — говорится на сайте конкурса.

По словам организаторов, это будет шоу единства и сплоченности.

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В нем можно будет увидеть артистов, которые должны были выступить на Евровидении-2020. Шоу будет проходить без аудитории и будет транслироваться по всей Европе.

— Альтернативное шоу Shine A Light в внеконкурсном формате отметит 41 песню, заявленную на участие в конкурсе 2020 года. А еще обеспечит множество сюрпризов для поклонников и зрителей.

Шоу намеренно объединить артистов 2020 года с их стран во всей Европе, чтобы исполнить хит прошлого Евровидения с текстом, который должен сплотить, в связи с ситуацией, в которой мы оказались, — отмечают организаторы.

Напомним, Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса. Оргкомитет конкурса принял решение перенести его на 2021 год.

Источник: Eurovision

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