Эндрю Джек умер от коронавируса в возрасте 76 лет. Для зрителей он известен по роли майора Калуана Эматта в киносаге Звездные войны.

Актер и преподаватель сценической речи Эндрю Джек скончался от коронавируса в Великобритании.

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Джек был госпитализирован в больницу Святого Петра в Чертси.

Супруга актера Габриэль Роджерс в это время находилась в Австралии на карантине, из-за чего не смогла проститься с мужем.

Коронавирус у Эндрю Джека диагностировали за два дня до смерти.

Эндрю Джек сыграл в двух эпизодах Звездных войн − Пробуждение силы и Последние джедаи. В качестве постановщика речи он работал с более чем 200 актерами. Он работал с такими кинозвездами, как Скарлетт Йоханссон, Пирс Броснан, Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт. В этом году он тренировал Роберта Паттинсона для роли Бэтмена.

Джек был задействован в съемках трилогии Властелин колец для создания акцентов разных обитателей Средиземья. Именно он научил актеров говорить по-эльфийски.

Ранее Факты ICTV писали, что в Нью-Йорке умер американский актер Марк Блум. Ему было 69 лет. Актер скончался от осложнений, вызванных коронавирусом Covid-19.

Источник: Evening Standard

Фото: Gabrielle Rogers