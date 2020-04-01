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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Впервые за 7 лет. Земфира представила песню Крым

Известная российская певица Земфира представила новую песню под названием Крым.

Певица опубликовала ее 1 апреля на своем YouTube-канале.

Композиция стала первой авторской песней исполнительницы за последние семь лет. В 2018 году Земфира выпускала трек Джозеф на стихи Иосифа Бродского.

— Ты не будешь со мной жить даже в самом счастливом сне, — поет Земфира в песне Крым.

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Трек вышел в довольно спокойном темпе, однако, с взрывным припевом к концу.

К созданию песни присоединились гитарист Петр Чернявский и барабанщик Александр Зингер.

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