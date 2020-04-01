Украинская певица Алина Гросу в своем Instagram обнародовала результаты теста на беременность.

Исполнительница радуется, что тест показывает две полоски, что подтверждает беременность певицы.

В подписи к посту Алина Гросу призналась, что они с мужем сами шокированы результатом.

Однако подписчики певицы засомневались в правдивости теста на беременность из-за того, что публикация появилась 1 апреля — во Всемирный день дурака.

Читайте: Кэти Перри намекнула на свою беременность

Напомним, Алина Гросу вышла замуж в июне 2019 года. Певица и ее муж Александр сыграли свадьбу в городке Абано-Терме в Италии.

На церемонии, кроме близких родственников, присутствовали и звезды шоу-бизнеса: крестная мама невесты Ирина Билык, ее бывший муж Дмитрий Коляденко, Павел Зибров и Виталий Козловский.

Фото: alina_grosu