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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

С 1 апреля? Алина Гросу заинтриговала результатом теста на беременность

Украинская певица Алина Гросу в своем Instagram обнародовала результаты теста на беременность.

Исполнительница радуется, что тест показывает две полоски, что подтверждает беременность певицы.

В подписи к посту Алина Гросу призналась, что они с мужем сами шокированы результатом.

Однако подписчики певицы засомневались в правдивости теста на беременность из-за того, что публикация появилась 1 апреля — во Всемирный день дурака.

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Напомним, Алина Гросу вышла замуж в июне 2019 года. Певица и ее муж Александр сыграли свадьбу в городке Абано-Терме в Италии.

На церемонии, кроме близких родственников, присутствовали и звезды шоу-бизнеса: крестная мама невесты Ирина Билык, ее бывший муж Дмитрий Коляденко, Павел Зибров и Виталий Козловский.

Фото: alina_grosu

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