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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Делайте это так, как будто от этого зависит жизнь: Кейт Уинслет показала, как мыть руки

Из-за пандемии коронавируса в мире звезды присоединяются к различным флешмобам и объясняют, как можно себя защитить.

Так, голливудская актриса Кейт Уинслет показала, как правильно мыть руки.

В видео она рассказала о своем опыте съемок в фильме Заражение и чему научилась от врачей:

— В фильме я сыграла эпидемиолога, которая пытается остановить распространение вируса. Чтобы подготовиться к роли, я провела много времени с лучшими профессионалами по охране здоровья в мире. И самое важное, чего они меня научили — мойте свои руки, будто ваша жизнь зависит от этого.

Читайте: Как правильно использовать антисептик: советы инфекциониста

Актриса показала, что руки нужно мыть с мылом в течение 20 секунд. Также она напомнила, что есть только один способ заразиться коронавирусом — прямой контакт с его каплей. Поэтому когда человек чихает или кашляет, нужно это делать в согнутый локоть.

Также Кейт Уинслет напомнила, что нужно избегать контакта с лицом и не касаться его руками.

К слову, ранее Факты ICTV также публиковали инструкцию ВОЗ, как правильно мыть руки и обрабатывать антисептиком.

Фото: Dreamstime

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