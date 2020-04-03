Cirque du Soleil выложил запись своего представления в сеть

Цирк Cirque du Soleil выложил в открытый доступ запись своего представления.

Так хотят развлечь людей, которые вынуждены оставаться дома из-за коронавируса.

— Наслаждайтесь дома в первых рядах моментами, которые вдохновляют. Оставайтесь в безопасности, — говорится в сообщении.

Читайте: Образование на карантине: бесплатные онлайн-курсы

Спектакль длится час, и уже доступна на Youtube.

Как писали Факты ICTV, 3 апреля стартовал международный проект Eurovision Home Concerts — серия онлайн-концертов участников Евровидения 2020, а также победителей конкурса прошлых лет.

Источник: Cirque du Soleil