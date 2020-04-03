Cirque du Soleil выложил запись своего представления в сеть

Цирк Cirque du Soleil выложил в открытый доступ запись своего представления.
Так хотят развлечь людей, которые вынуждены оставаться дома из-за коронавируса.
— Наслаждайтесь дома в первых рядах моментами, которые вдохновляют. Оставайтесь в безопасности, — говорится в сообщении.
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Спектакль длится час, и уже доступна на Youtube.
Как писали Факты ICTV, 3 апреля стартовал международный проект Eurovision Home Concerts — серия онлайн-концертов участников Евровидения 2020, а также победителей конкурса прошлых лет.
Источник: Cirque du Soleil