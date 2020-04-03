3 апреля стартует международный проект Eurovision Home Concerts — серия онлайн-концертов участников Евровидения 2020, а также победителей конкурса прошлых лет.

Одной из участниц концертов станет украинская певица Джамала — победительница Евровидения в 2016 году. Ее концерт запланирован на 10 апреля и начнется в 18.00 по киевскому времени.

— Я буду выступать 10 апреля и, конечно, выполню нашу победную 1944 Но это еще не все! Организаторы Евровидения предложили спеть еще одну песню по своему усмотрению выбрать из песен-победительниц прошлых лет. Я составила шорт-лист из 4 песен, а решающий выбор за вами, — написала певица.

Он будет транслироваться на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest.

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View this post on Instagram A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on Apr 3, 2020 at 1:43am PDT

Напомним, песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Нидерландах в мае 2020 года, отменили из-за коронавируса.

Оргкомитет конкурса принял решение перенести его на 2021 год. Конкурс пройдет в Роттердаме, в нем смогут принять участие все артисты, которые прошли отбор на Евровидение-2020.