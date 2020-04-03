Надеть футболку, стоя на руках: Том Холланд бросил вызов Райану Рейнольдсу

В сети становится популярным челлендж, где нужно надеть футболку, стоя на руках.

В нем также приняли участие голливудские актеры. В стойке на руках футболку надел актер из фильма Человек-паук Том Холланд.

Читайте: Челлендж Оставайся дома: видео футболиста стало вирусным из-за собаки-хамелеона

После этого он бросил вызов другим актерам, среди которых Джейк Джилленхол, который также снимался в Человеке-пауке и Дедпул — Райан Рейнольдс.

На вызов Рейнольдс забавно отреагировал. Несколько секунд он смотрел в камеру, а затем просто сказал нет.

Ранее Факты ICTV писали, что полузащитник футбольного клуба Кру Александра Чарли Керк присоединился к популярному челленджу Оставайся дома #StayAtHomeChallenge.