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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Надеть футболку, стоя на руках: Том Холланд бросил вызов Райану Рейнольдсу

В сети становится популярным челлендж, где нужно надеть футболку, стоя на руках.

В нем также приняли участие голливудские актеры. В стойке на руках футболку надел актер из фильма Человек-паук Том Холланд.

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После этого он бросил вызов другим актерам, среди которых Джейк Джилленхол, который также снимался в Человеке-пауке и Дедпул — Райан Рейнольдс.

На вызов Рейнольдс забавно отреагировал. Несколько секунд он смотрел в камеру, а затем просто сказал нет.

Ранее Факты ICTV писали, что полузащитник футбольного клуба Кру Александра Чарли Керк присоединился к популярному челленджу Оставайся дома #StayAtHomeChallenge.

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