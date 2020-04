В Лос-Анджелесе умер соул-музыкант и автор песен Билл Уизерс. Ему был 81 год.

Причиной смерти певца стали проблемы с сердцем.

— Мы опустошены потерей нашего любимого, преданного мужа и отца. Одинокий человек с сердцем, которое стремилось соединиться с миром при помощи поэзии и музыки, он говорил с людьми честно и связывал их друг с другом, — говорится в заявлении родственников Уизерса.

Билл Уизерс — автор и исполнитель песен в жанре соул. За свою карьеру он получил несколько музыкальных премий Grammy, в том числе за песни Ain’t No Sunshine, Just the Two Of Us и Lean on Me.

Фото: billwither