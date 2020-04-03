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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

В США умер автор хита Ain’t No Sunshine Билл Уизерс

В Лос-Анджелесе умер соул-музыкант и автор песен Билл Уизерс. Ему был 81 год.

Причиной смерти певца стали проблемы с сердцем.

— Мы опустошены потерей нашего любимого, преданного мужа и отца. Одинокий человек с сердцем, которое стремилось соединиться с миром при помощи поэзии и музыки, он говорил с людьми честно и связывал их друг с другом, — говорится в заявлении родственников Уизерса.

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Билл Уизерс — автор и исполнитель песен в жанре соул. За свою карьеру он получил несколько музыкальных премий Grammy, в том числе за песни Ain’t No Sunshine, Just the Two Of Us и Lean on Me.

Ранее Факты ICTV писали, что Эндрю Джек умер от коронавируса в возрасте 76 лет. Для зрителей он известен по роли майора Калуана Эматта в киносаге Звездные войны.

Фото: billwither

Источник: AP

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