На 85-м году жизни умер легендарный итальянский дизайнер обуви Серджио Росси.

Недавно у него подтвердился коронавирус Covid-19, и несколько дней мужчина провел в больнице итальянского города Чезена.

— Он очень любил женщин. Я помню его как человека с действительно изысканным вкусом. Обувь всегда должна быть идеальной: для него это был не просто аксессуар. Серджио боготворил своих моделей и свои работы, — рассказал главный директор бренда Серджио Росси.

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Серджио Росси родился, жил и творил в Сан-Мауро Пасколи — одном из главных обувных регионов Италии.

Собственный бренд он основал в 1968 году. После мирового признания Серджио Росси часто сотрудничал с Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaïa.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что от коронавируса умерла известная итальянская актриса Лючия Бозе.

Источник: WWD