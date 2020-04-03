На 85-м году жизни умер легендарный итальянский дизайнер обуви Серджио Росси.
Недавно у него подтвердился коронавирус Covid-19, и несколько дней мужчина провел в больнице итальянского города Чезена.
— Он очень любил женщин. Я помню его как человека с действительно изысканным вкусом. Обувь всегда должна быть идеальной: для него это был не просто аксессуар.
Серджио боготворил своих моделей и свои работы, — рассказал главный директор бренда Серджио Росси.
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Серджио Росси родился, жил и творил в Сан-Мауро Пасколи — одном из главных обувных регионов Италии.
Собственный бренд он основал в 1968 году. После мирового признания Серджио Росси часто сотрудничал с Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaïa.
Ранее Факты ICTV рассказывали, что от коронавируса умерла известная итальянская актриса Лючия Бозе.
Источник: WWD