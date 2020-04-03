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Факты / Шоу-бизнес / Мода

В Италии от коронавируса умер дизайнер Серджио Росси

На 85-м году жизни умер легендарный итальянский дизайнер обуви Серджио Росси.

Недавно у него подтвердился коронавирус Covid-19, и несколько дней мужчина провел в больнице итальянского города Чезена.

— Он очень любил женщин. Я помню его как человека с действительно изысканным вкусом. Обувь всегда должна быть идеальной: для него это был не просто аксессуар.

Серджио боготворил своих моделей и свои работы, — рассказал главный директор бренда Серджио Росси.

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Серджио Росси родился, жил и творил в Сан-Мауро Пасколи —  одном из главных обувных регионов Италии.

Собственный бренд он основал в 1968 году. После мирового признания Серджио Росси часто сотрудничал с Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaïa.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что от коронавируса умерла известная итальянская актриса Лючия Бозе.

Источник: WWD

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