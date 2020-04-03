Уничтожение проблемных зон: Слава Каминская показала, как тренируется на карантине

Солистка группы НеАнгелы Слава Каминская поделилась с поклонниками упражнениями, которые помогут поддержать фигуру во время карантина.
— Поверьте, побеги к холодильнику — слабое кардио, я проверяла. Поэтому мы с тренером записали для вас пособие для уничтожения проблемных зон. Давайте хоть три раза в неделю осилим тренировки и будет вам счастье, — заявила Каминская.
Также звезда отметила, что перед тем, как начать тренировки, обязательно необходимо выполнить разминку: бег на месте — 3 мин. и суставную гимнастику.
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Упражнения:
- Скручивания стоя через стороны. Количество повторений — 30.
- Динамическая боковая планка. Количество повторений — 30.
- Скручивания с касанием пятки. Количество повторений — 30.
- Обратные отжимания. Количество повторений — 20.
- Приставные шаги. Количество повторений — 30.
- Разведение ног лежа. Количество повторений — 30.
6 упражнений выполняем одно за другим, это 1 круг.
Выполнить — 4 круга.
Отдых после круга — 1.5 мин.
По завершению основной части сделайте растяжку на проработанные мышцы.
Ранее украинский фитнес-тренер Андрей Хомицкий опубликовал пост-рекомендацию для тех, кто желает заниматься спортом и выполнять упражнения дома.
Фото: babaslavka