4 апреля 2020 года австралийскому актеру Хиту Леджеру исполнился бы 41 год.

Он умер 22 января 2008 в возрасте 28 лет. Но за свою короткую жизнь актер успел сыграть множество ярких и необычных ролей. Среди них есть несколько, которые особенно запомнились всем его поклонникам.

Читайте: Рецензия на фильм Кролик Джоджо: нам сказали вас ненавидеть

10 причин моей ненависти (1999)

Комедия, мелодрама.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Картина снята по мотивам вечной Шекспировской истории Укрощение строптивой.

Сюжет строится вокруг сестер Катарина (нелюдимая злюка) и Бьянка, которая только и мечтает, что о свидании с красавчиком.

Однако их отец поставил условие: младшая может строить свою личную жизнь, если найдет парня старшей сестре Катарине.

Бьянка решает познакомить сестру с хулиганом Патриком, которого сыграл Хит Леджер.

Горбатая гора (2005)

Мелодрама.

Рейтинг IMDb: 7,7.

В фильме рассказывается история двух мужчин: Эннис Дел Мар (Хит Леджер) и Джек Твист (Джейк Джилленхол), которые нанимаются пасти овец на Горбатой горе.

Однажды ночью они вступают в сексуальную связь, которая позже перерастает в нежный роман. Долгие годы они держат в секрете свои отношения.

Эта роль принесла актеру номинации на Оскар, Золотой глобус и BAFTA.

Темный рыцарь (2008)

Боевик, триллер, неонуар.

Рейтинг IMDb: 9,0.

В Готэме появляется гениальный террорист и психопат Джокер (Хит Леджер), который вступает в противостояние с Бэтменом (Кристиан Бейл).

Образ Джокера в исполнении Хита Леджера стал культовым и теперь считает эталонным.

Во время подготовки к фильму Леджер шесть недель уединился в номере мотеля. Он вдохновлялся басистом Sex Pistols Сидом Вишесом и Алексом из Заводного апельсина.

Этом фильм стал для актера последним. За роль Джокера Хита посмертно наградили Оскаром. К слову, это был первый случай за всю историю церемонии, когда престижную награду вручили за роль персонажа комикса.

Напомним, фильм Джокер, в котором актер Хоакин Феникс пытался так же талантливо сыграть серийного убийцу, собрал в прокате $ 1 млрд.