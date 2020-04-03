Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз

В пятом выпуске шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк с девушками все еще пребывал в Таиланде.

Вторая неделя в тропической стране оказалась куда откровеннее, чем могли себе представить участницы.

Церемония роз в пятом выпуске прошла под покровом творчества и самовыражения участниц. Девушки предстали в платьях, которые сами разукрасили и пошили.

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По результатам церемонии шоу Холостяк покинула Наташа.