Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз

В пятом выпуске шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк с девушками все еще пребывал в Таиланде.
Вторая неделя в тропической стране оказалась куда откровеннее, чем могли себе представить участницы.
Церемония роз в пятом выпуске прошла под покровом творчества и самовыражения участниц. Девушки предстали в платьях, которые сами разукрасили и пошили.
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По результатам церемонии шоу Холостяк покинула Наташа.
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Холостяк 2020: как прошла пятая церемония роз / 12 фотографий
Ранее главный герой шоу Холостяк 10 — 34-летний пилот и владелец летной школы в США Максим Михайлюк — признался, почему пришел на проект, от чего пришлось отказаться на время съемок и почему построить отношения с украинкой — важно.Теги: ХолостякЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…Загружается…
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