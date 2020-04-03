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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Холостяк 2020: как прошла пятая церемония роз

В пятом выпуске шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк с девушками все еще пребывал в Таиланде.

Вторая неделя в тропической стране оказалась куда откровеннее, чем могли себе представить участницы.

Церемония роз в пятом выпуске прошла под покровом творчества и самовыражения участниц. Девушки предстали в платьях, которые сами разукрасили и пошили.

Читайте: Холостяк 2020: самые сексуальные участницы шоу (ГОЛОСОВАНИЕ)

По результатам церемонии шоу Холостяк покинула Наташа.

  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
  • Холостяк 10 выпуск 5: как прошла церемония роз
Холостяк 2020: как прошла пятая церемония роз / 12 фотографий

Ранее главный герой шоу Холостяк 10 — 34-летний пилот и владелец летной школы в США Максим Михайлюк — признался, почему пришел на проект, от чего пришлось отказаться на время съемок и почему построить отношения с украинкой — важно.

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