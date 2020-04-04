Американская модель и актриса Эмили Ратаковски похвасталась идеальной фигурой.

28-летняя звезда разместила на своей странице в Instagram откровенное фото.

Обнаженная Ратаковски позирует перед зеркалом в объятиях мужа.

— Наш карантин выглядит не так. Мы ходим в толстовках с капюшонами, — подписала пост Ратаковски.

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Как поделилась актриса, снимок был сделан летом 2018 года, спустя шесть месяцев после ее свадьбы. Видимо, самоизоляция натолкнула звезду на приятные воспоминания.

Напомним, ранее мы писали о том, как Эмили Ратаковски появилась на публике в откровенном наряде.