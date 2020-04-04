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По-летнему горячо: Ратаковски похвасталась фигурой в объятиях мужа

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски похвасталась идеальной фигурой.

28-летняя звезда разместила на своей странице в Instagram откровенное фото.

Обнаженная Ратаковски позирует перед зеркалом в объятиях мужа.

— Наш карантин выглядит не так. Мы ходим в толстовках с капюшонами, — подписала пост Ратаковски.

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Эмили Ратаковски похвасталась идеальной фигурой

Как поделилась актриса, снимок был сделан летом 2018 года, спустя шесть месяцев после ее свадьбы. Видимо, самоизоляция натолкнула звезду на приятные воспоминания.

Напомним, ранее мы писали о том, как Эмили Ратаковски появилась на публике в откровенном наряде.

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