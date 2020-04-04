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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство

Певица Селена Гомес призналась, что у нее обнаружили биполярное расстройство. Об этом она рассказала во время прямого эфира в Instagram общаясь с Майли Сайрус.

Селена Гомес поделилась, что несколько месяцев назад пришла на обследование в одну из лучших психиатрических больниц в Америке. Ее беспокоили постоянные перепады настроения и невозможность справиться с депрессивным состоянием.

Там врач после долгого разговора и поставил ей диагноз.

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Певица призналась, что когда услышала о биполярное расстройство, то почувствовала одновременно облегчение и ужас. Ведь она наконец выяснила, почему страдала все эти годы.

Сейчас звезда утверждает, что чувствует себя хорошо, но перепады настроения еще есть.

К слову, биполярное расстройство — это состояние, когда человек не может полностью контролировать свое настроение. Сначала она может испытывать сильный, часто немотивированный энергетический подъем, потом беспричинную депрессию.

Подробнее о симптомах и лечении биполярного расстройства читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Sun

Фото: Dreamstime

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