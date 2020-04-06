Джоан Роулинг заявила, что вылечила Covid-19 за две недели и показала как

Британская писательница Джоан Роулинг рассказала, что две недели боролась и симптомами коронавируса и уже полностью восстановилась.

Роулинг отметила, что у нее были симптомы Covid-19, но тест она не делала.

Писательница приняла решение лечится дома самостоятельно.

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Также она опубликовала видео, в котором показана дыхательная техника, которая помогла ей побороть заболевание.

— Пожалуйста, посмотрите, как этот врач из больницы Квинса объясняет, как облегчить респираторные симптомы. В течение последних двух недель у меня были все симптомы Covid-19 (тест не делала). Я полностью восстановилась и эта техника мне очень помогла, — написала писательница.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I’ve had all symptoms of C19 (tho haven’t been tested) & did this on doc husband’s advice. I’m fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020

Ранее Роулинг сделала подарок для детей, находящихся на карантине. Она запустила сайт, на котором они могут познакомиться с волшебным миром Гарри Поттера.