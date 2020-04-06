Коронавирус у Лещенко и Николаева: стало известно о состоянии артистов

Российских артистов Льва Лещенко и Игоря Николаева выписали из больницы.

Лещенко проходил лечение от коронавируса в инфекционной больнице в Коммунарке в Подмосковье.

— Я никому не давал комментариев и не снимал трубку, поскольку было очень много непонятного. Но сегодня я выписываюсь, все тесты у меня отрицательные, и вируса нет. В 17 часов я уже выйду отсюда и буду долечиваться дома, — сказал Лещенко.