Коронавирус у Лещенко и Николаева: стало известно о состоянии артистов

Российских артистов Льва Лещенко и Игоря Николаева выписали из больницы.
Лещенко проходил лечение от коронавируса в инфекционной больнице в Коммунарке в Подмосковье.
— Я никому не давал комментариев и не снимал трубку, поскольку было очень много непонятного. Но сегодня я выписываюсь, все тесты у меня отрицательные, и вируса нет. В 17 часов я уже выйду отсюда и буду долечиваться дома, — сказал Лещенко.
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Также о своем выздоровлении сообщил Игорь Николаев.
— Я уже дома! Спасибо всем, кто волновался и переживал! Будьте здоровы! – написал он.
Напомним, 26 марта Николаева госпитализировали с предварительным положительным анализом на коронавирус.
27 марта главный врач больницы №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко сообщил, что у 78-летнего певца Льва Лещенко коронавирус.