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Нос большой, губы кривые! Юлия Санина призналась делала ли пластику

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, что никогда не делала пластические операции.

В рубрике Хейтеры атакуют программы ЖВЛ певица ответила на самые едкие комментарии в соцсетях.

Некоторые писали, что Санина в свое время делала пластические операции.

— Если бы. Нос большой, губы кривые! Если это работа пластического хирурга, то это ему нужно что-то отрезать, — отметила Санина.

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Также некоторые писали, что The Hardkiss — группа одного хита.

— Интересно какого. Не считаю так, у нас несколько хитов, два – как минимум. Группа двух хитов. А еще мы пишем альбом сейчас, в котором еще 15 хитов. Поэтому уже группа 17 хитов. Аминь! – ответила артистка.

 

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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Ранее Факты ICTV писали, что рок-группа The Hardkiss представила 2 апреля на своем YouTube-канале клип на песню Гора.

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