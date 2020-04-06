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Умерла британская актриса Хонор Блэкман

Звезда британского кинематографа Хонор Блэкман умерла на 95-м году жизни по естественным причинам.

Родные актрисы заверили, что никаких признаков коронавируса Covid-19 у нее не было.

Женщина умерла в своем доме в городе Льюис, графство Восточный Сассекс.

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Семья Хонор Блэкмен называла ее “лучшей матерью и бабушкой, которая сочетала в себе красоту, светлый ум и доблесть”.

Хонор Блэкман была одной из самых востребованных британских актрис в 1950-х годах.

Большая популярность постигла ее после роли Кэти Гейл в популярном британском телесериале 1960-х Мстители.

Именно успех этого сериала побудил продюсеров пригласить Хонор Блэкман на роль Пусси Галор, девушки Джеймса Бонда в третьей части фильма под названием Голдфингер.

 

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Допис, поширений ®️ i c c o (@crowoftheday)

Напомним, от коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе.

Фото: Pinterest

Источник: The Guardian

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