Звезда британского кинематографа Хонор Блэкман умерла на 95-м году жизни по естественным причинам.

Родные актрисы заверили, что никаких признаков коронавируса Covid-19 у нее не было.

Женщина умерла в своем доме в городе Льюис, графство Восточный Сассекс.

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Семья Хонор Блэкмен называла ее “лучшей матерью и бабушкой, которая сочетала в себе красоту, светлый ум и доблесть”.

Хонор Блэкман была одной из самых востребованных британских актрис в 1950-х годах.

Большая популярность постигла ее после роли Кэти Гейл в популярном британском телесериале 1960-х Мстители.

Именно успех этого сериала побудил продюсеров пригласить Хонор Блэкман на роль Пусси Галор, девушки Джеймса Бонда в третьей части фильма под названием Голдфингер.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ®️ i c c o (@crowoftheday) 6 Кві 2020 р. о 9:04 PDT

Напомним, от коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе.

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