В 1990-х она имела аудиенцию с президентом США и собирала полные залы в Лондоне, а в 2000-х получила звание Народной артистки Украины.

Ирина Билык называют украинской Мадонной благодаря большому количеству хитов и собственному стилю, что весомо повлиял на развитие украинского шоу-бизнеса.

6 апреля певица празднует юбилей — 50 лет.

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Факты ICTV собрали для вас 5 лучших песен в исполнении Ирины Билык.

Песня Так просто — визитная карточка Ирины Билык. Знакомая каждому мелодия возвращает в светлые времена украиноязычной попп-музыки 1990-х.

Дуэтная песня Мовчати, записанная с Кузьмой Скрябиным, известна миллионам и уже давно стала гимном студенческих вечеров с гитарой. Билык дружила со Скрябиным и тяжело пережила его смерть в 2015 году.

Песня Любовь Яд — музыкальная иллюстрация глубокого душевной боли одинокой женщины. В то время Ирина Билык переживала тяжелые отношения с шоуменом Дмитрием Коляденко, который, кстати, тоже появился в этом клипе.

Еще один дуэт, с группой ТИК, также посвящено теме любви — Не цілуй. В песне артисты призвали не дарить чувства и тепло без взаимности.

Клип на песню Мы будем вместе для певицы снял известный режиссер Алан Бадоев. Вместе с Ириной Билык в видео снялся ее бывший муж, хореограф Дмитрий Дикусар. Вместе пара пробыла три года.

Недавно Факты ICTV публиковали подборку лучших песен Квитки Цисык — известной американской певицы с украинскими корнями.

Фото: Ирина Билык