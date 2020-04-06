Народная артистка Украины Ирина Билык 6 апреля празднует свой 50-летний юбилей. Она посвятила всю свою жизнь сцене, а поклонники благодарят ее полными залами и громкими аплодисментами.

Однако не хитами едиными, ведь в биографии Ирины Билык есть множество других интересных фактов.

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По случаю дня рождения певицы, Факты ICTV создали развлекательный тест, основанный на биографии Билык.

Ирина Билык — украинская певица, композитор и телеведущая, которая родилась 6 апреля 1970 года в Киеве. В пять лет она начала заниматься танцами, а в 6 лет уже была солисткой в ансамбле Солнышко.

В 1989 году приняла участие в фестивале Червона рута. Год спустя с музыкантами группы АяксЮрием Никитиным, Георгием Учайкиным и Жаном Болотовым принимала участие в создании группы Цей дощ надовго. После этого последовали и другие фестивали, в частности и заграничные, премии и успешная сольная карьера с украиноязычными хитами. Только в 2004 году вышел первый альбом на русском языке Любовь. Яд. За первые 10 дней продаж альбом стал платиновым — реализация превысила более 100 тыс. копий.

Всего певица записала 12 студийных альбомов, крайним стал Без гриму в 2017 году.

Ирина Билык официально замужем за Асланом Ахмадовым, с которым она воспитывает сына Табриза. Также у певицы есть взрослый 21-летней сын Глеб, который появился в гражданском браке с моделью Андреем Оверчуком.

Ранее Факты ICTV писали, что Рианна представила свежий трек Believe It, записанный вместе с рэпером PartyNextDoor.