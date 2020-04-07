Мэрайя Кэри, Оля Полякова и Евгений Коноплянка — как проходит звездный карантин

Звезды экстренно меняют профессию. Из-за вынужденного карантин известная актриса Шэрон Стоун неожиданно стала художницей. А знаменитая американская поп-певица Pink открыла домашний салон красоты, собственноручно сделав себе первую прическу.

В резиновых перчатках и солнцезащитных очках артистка Мэрайя Кэри переквалифицировалась в активную спортсменку. А британский певец Робби Уильямс открыл онлайн-бар Коронаоке. Причем прямо в собственной постели, откуда и радует своих фанатов музыкальными композициями.

Чтобы не сойти с ума дома, ищут себе занятие и украинские звезды.

Эпатажная суперблондинка Оля Полякова, которая привыкла к светским тусовкам, теперь все свое время вынуждена проводить с детьми. Причем аж 24 часа в сутки.

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Певица Тина Кароль с сыном-подростком совместно занимаются спортом.

Нашел немало плюсов в карантине Олег Скрипка. Теперь, когда у артиста появилось свободное время от гастролей, он сосредоточился на давней мечте — винодельческом деле.

Правда в карантине есть и обратная сторона медали, о которой все чаще говорят звездные продюсеры. Ведь режим чрезвычайной ситуации в Украине может затянуться. И как тогда быть культурным деятелям.

Большинство артистов и так попереносили свои концерты на осень. Но до нее еще надо дожить. Пока же певцы, такие как, например Сергей Мироненко, пытаются поддержать своих фанатов онлайн-концертами, которые записывают по всем правилам карантина.

Советник Андрея Шевченко Николай Васильков во время встречи держал двухметровую дистанцию. Время от времени дезинфицировал руки и лицо. Говорит, главный тренер сборной установил жесткие правила на время карантина: маски и перчатки, антисептик и очки, и чтобы никаких контактов у футболистов.

Факты ICTV ранее писали о том, чем занимаются звезды шоу-биза во время карантина.