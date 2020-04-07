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Надежду Бабкину ввели в кому из-за коронавируса — СМИ

Известная российская певица Надежда Бабкина находится в искусственной коме из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Женщине диагностировали двустороннюю пневмонию.

Об этом сообщают российские СМИ.

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— Просто чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, который должен находиться в неподвижном состоянии. В принципе, с ней все хорошо, и надеемся, что будет хорошо, — так объяснили источники СМИ необходимость медикаментозной комы.

По их информации, женщину госпитализировали еще в среду, 1 апреля.

Семья и близкие друзья артистки пока отказываются признавать болезнь Бабкиной.

Напомним, в клинику Коммунарка с коронавирусом был госпитализирован российский артиста Лев Лещенко. В понедельник, 6 апреля его выписали, и Лещенко долечится на самоизоляции.

Источник: МК

Фото: ngbabkina

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