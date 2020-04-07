Известная российская певица Надежда Бабкина находится в искусственной коме из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.
Женщине диагностировали двустороннюю пневмонию.
Об этом сообщают российские СМИ.
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— Просто чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, который должен находиться в неподвижном состоянии. В принципе, с ней все хорошо, и надеемся, что будет хорошо, — так объяснили источники СМИ необходимость медикаментозной комы.
По их информации, женщину госпитализировали еще в среду, 1 апреля.
Семья и близкие друзья артистки пока отказываются признавать болезнь Бабкиной.
Напомним, в клинику Коммунарка с коронавирусом был госпитализирован российский артиста Лев Лещенко. В понедельник, 6 апреля его выписали, и Лещенко долечится на самоизоляции.
Источник: МК
Фото: ngbabkina