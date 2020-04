Схватил за горло и повалил на землю: Эзра Миллер напал на поклонницу

Американский актер и звезда франшизы Фантастические твари и где они обитают Эзра Миллер напал на поклонницу.

Инцидент произошел в одном из баров Рейкьявика в Исландии. К Миллеру подошла поклонница, а он схватил ее за горло и повалил на землю.

Произошедшее записывал на видео свидетель этой сцены, а после выложил в интернет.

Читайте: Met Gala 2019: 7 глаз Эзры Миллера, две головы Джареда Лето и крылья Билли Портера

Представители актера пока не комментируют ситуацию.

I have rewatched this video of Ezra Miller choking a woman like 50x lmfao this is y’all tone deaf cop sympathizing—style stealing narcissistic white icon? #EzraMiller pic.twitter.com/LA1PNZCIQt

— Ren(aissance) (@Hood_Vampire) April 5, 2020