Звезда американского кинематографа второй половины XX века Аллен Гарфилд умер в результате усложнений, возникших из-за коронавируса Covid-19.
Об этом сообщили голливудские СМИ после общения с сестрой актера, Лоис Гурвиц.
Также о смерти Гарфилда написала актриса Рони Блейкли, которая играла роль его жены в фильме Нэшвилл (1975).
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Аллен Гарфилд начал сниматься в кино после 30 лет. Его любили режиссеры Вуди Аллен, Роман Полански и Вим Вандерс.
Часть своей жизни Гарфилд работал преподавателем. Одним из его учеников на режиссерских курсах был Квентин Тарантино.
Аллен Гарфилд снимался в кинофильмах Положение вещей, Бананы, Девятые врата, Когда наступит конец света.
Ранее Факты ICTV писали о том, что от коронавируса скончался известный обувной дизайнер Серджио Росси.
Источник: Hollywood Reporter