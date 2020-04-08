PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Flip The Switch Challenge: Каменских и Потап во флешмобе с переодеваниями

Настя Каменских и Потап приняли участие в челлендже Flip The Switch Challenge.

Во время ролика Потап переоделся в облегающее платье Каменских с глубоким разрезом. Сверху он надел голубую шубу.

— Я знаю, вы долго ждали… ловите, — написала певица.

В марте в сети появился новый флешмоб с парными переодеваниями.

Читайте: No Hugs No Kisses: группа Mozgi посвятила новый клип карантину

В нем приняли участие множество звезд — Эмили Ратаковски, Дженнифер Лопес и другие.

Смысл флешмоба заключается в том, что нужно записать видео, в котором после короткого отключения света поменяться одеждой с партнером. Сделать это нужно под трек канадского рэпера Дрейка Nonstop.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Напомним, 30 марта Каменских представила скетч о карантине. Исполнительница спела на пяти языках: украинском, английском, испанском, русском и турецком.

Настя Каменских активно поддерживает и мотивирует своих подписчиков и всех, кто придерживается домашнего режима в условиях карантина.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка