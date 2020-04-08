Flip The Switch Challenge: Каменских и Потап во флешмобе с переодеваниями

Настя Каменских и Потап приняли участие в челлендже Flip The Switch Challenge.
Во время ролика Потап переоделся в облегающее платье Каменских с глубоким разрезом. Сверху он надел голубую шубу.
— Я знаю, вы долго ждали… ловите, — написала певица.
В марте в сети появился новый флешмоб с парными переодеваниями.
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В нем приняли участие множество звезд — Эмили Ратаковски, Дженнифер Лопес и другие.
Смысл флешмоба заключается в том, что нужно записать видео, в котором после короткого отключения света поменяться одеждой с партнером. Сделать это нужно под трек канадского рэпера Дрейка Nonstop.
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Напомним, 30 марта Каменских представила скетч о карантине. Исполнительница спела на пяти языках: украинском, английском, испанском, русском и турецком.
Настя Каменских активно поддерживает и мотивирует своих подписчиков и всех, кто придерживается домашнего режима в условиях карантина.