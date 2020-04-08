Кайли Дженнер второй раз стала самым молодым миллиардером планеты

Кайли Дженнер возглавила рейтинг самых молодых миллиардеров мира 2020 года. В свои 22 года она владеет состоянием в более $1,2 млрд.
Семья Кардашьян-Дженнер уже более десяти лет снимается в собственном реалити-сериале Keeping Up With The Kardashians.
Кайли вместе со своей сестрой Кендалл также являются основателями собственного бренда одежды Kendall & Kylie.
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Однако наибольший заработок Кайли Дженнер принесла ее косметическая компания Kylie Cosmetics.
Дополнительный процент она получает благодаря соцсети Instagram — на страницу Дженнер подписаны 167 млн пользователей.
Напомним, недавно Кайли Дженнер похвасталась жаркими фото в бикини на самоизоляции.
Источник: Forbes
Фото: kyliejenner