Холостяк Никита Добрынин и Дарья Цветочная переносят свадьбы

Никита Добрынин вместе с Дарьей Цветочной из-за карантина и Covid-19 переносят дату свадьбы, которую планировали сыграть 23 мая.

Об этом пара сообщила на своих страницах в Instagram.

Скорее всего, церемония будет перенесена на сентябрь.

Читайте: Секс на Холостяке и отношения с бывшей: Добрынин раскрыл подробности проекта

— Из-за карантина, скорее всего, нам нужно будет переносить свадьбу. Мы не знаем, что будет происходить дальше, поэтому взяли дополнительную дату в сентябре, — призналась Даша.

С начала февраля Никита Добрынин и его невеста Дарья Цветочная активно готовились к свадьбе.

Дарья даже успела выбрать несколько платьев и определиться с местом проведения церемонии.

Напомним, в январе Холостяк Никита Добрынин сделал предложение Дарье Цветочной на острове Бали.

Фото: nikitadobrynin