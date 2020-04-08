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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Не знаем, что будет дальше: свадьба Добрынина с победительницей Холостяка под угрозой

Никита Добрынин вместе с Дарьей Цветочной из-за карантина и Covid-19 переносят дату свадьбы, которую планировали сыграть 23 мая.

Об этом пара сообщила на своих страницах в Instagram.

Скорее всего, церемония будет перенесена на сентябрь.

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— Из-за карантина, скорее всего, нам нужно будет переносить свадьбу. Мы не знаем, что будет происходить дальше, поэтому взяли дополнительную дату в сентябре, — призналась Даша.

Холостяк Никита Добрынин и Дарья Цветочная переносят свадьбы

Холостяк Никита Добрынин и Дарья Цветочная переносят свадьбы

С начала февраля Никита Добрынин и его невеста Дарья Цветочная активно готовились к свадьбе.

Дарья даже успела выбрать несколько платьев и определиться с местом проведения церемонии.

Напомним, в январе Холостяк Никита Добрынин сделал предложение Дарье Цветочной на острове Бали.

Фото: nikitadobrynin

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