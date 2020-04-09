Из-за карантина свадьбу Виктора Павлика перенесут

Будущая жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова поделилась своими мыслями о свадьбе, запланированной на лето 2020 года.

На своей странице в Instagram она выложила фото, где позирует в длинном свадебном платье.

По словам девушки, дата свадьбы будет зависеть от сроков карантина.

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— Сегодня все мы зависим от ситуации в мире. Пока мы не спешим переносить свадьбу, но если границы не откроют до конца июня, то дата будет перенесена.

Также Екатерина Репьяхова рассказала, что волнуется за гостей предстоящего события.

— Моя мама сейчас в Израиле, одна подруга в Москве, одна в Лондоне, одна в Америке. Так же для нас важно, каким будет финансовое положение у наших гостей, а это зависит от того, насколько быстро мы все вернемся на работу.

Невеста Павлика заверила своих подписчиков — если свадьбу нужно будет перенести, новой даты пара рассекречивать не будет.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Киев| Репяхова Екатерина (@repyahovakate) 9 Кві 2020 р. о 3:26 PDT

Напомним, на днях о возможном переносе даты свадьбы из-за карантина сообщили Никита Добрынин и победительница шоу Холостяк 9 Дарья Цветочная.