PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Из-за карантина свадьбу Виктора Павлика перенесут

Будущая жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова поделилась своими мыслями о свадьбе, запланированной на лето 2020 года.

На своей странице в Instagram она выложила фото, где позирует в длинном свадебном платье.

По словам девушки, дата свадьбы будет зависеть от сроков карантина.

Читайте: Будет скромно и по-европейски: невеста Павлика рассказала о предстоящей свадьбе

— Сегодня все мы зависим от ситуации в мире. Пока мы не спешим переносить свадьбу, но если границы не откроют до конца июня, то дата будет перенесена.

Также Екатерина Репьяхова рассказала, что волнуется за гостей предстоящего события.

— Моя мама сейчас в Израиле, одна подруга в Москве, одна в Лондоне, одна в Америке. Так же для нас важно, каким будет финансовое положение у наших гостей, а это зависит от того, насколько быстро мы все вернемся на работу.

Невеста Павлика заверила своих подписчиков — если свадьбу нужно будет перенести, новой даты пара рассекречивать не будет.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Киев| Репяхова Екатерина (@repyahovakate)

Напомним, на днях о возможном переносе даты свадьбы из-за карантина сообщили Никита Добрынин и победительница шоу Холостяк 9 Дарья Цветочная.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка