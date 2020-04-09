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Исчерпали друг друга: Анна Тринчер назвала причину расставания с парнем

Звезда сериала Школа и певица Анна Тринчер рассказала, почему рассталась со своим парнем Богданом Осадчуком.

— Это моя первая любовь, большая и искренняя. Благодаря ей я стала взрослее, мудрее и менее эгоистичной. Это не случилось вчера, это не случилось позавчера и даже не неделю назад. Но, наверное, я слишком сентиментальная, если не могу забыть это спустя такое большое количество времени, — сказала она.

Тринчер рассказала, что встречалась с Остапчуком два года.

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Причиной разрыва она назвала полное недопонимание.

— Так бывает, иногда люди не находят общую дорогу. Просто в один момент мы поняли, что исчерпали друг друга в этих отношениях, наступило полное недопонимание. Мы просто начали топить друг друга. А для меня, как для творческого человека, очень важно развитие и нормальное эмоциональное состояние, — добавила она.

Актриса рассказала, что после расставания, она впервые сама написала три песни.

По ее словам, через неделю ожидается премьера одной из них.

К слову, ранее стало известно, что российский рэпер Джиган расстается с женой Оксаной Самойловой после 10 лет брака.

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