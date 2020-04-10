Финские симфоник-металлисты Nightwish представили свой новый, девятый студийный альбом Human. :II: Nature — это двойной релиз об отношениях человека и природы.

В первую часть вошли девять полноценных треков, во вторую — одно большое произведение All The Works Of Nature Which Adorn The World, разделенное на восемь частей.

— Я бы не использовал термин концептуальный альбом, но есть небольшая тема, которая проходит через все песни, так что, в некотором смысле, это тематический альбом.

В какой-то момент в процессе написания песен я понял, что слово Человек появляется во всех песнях, и все они как-то связаны, — рассказал о концепции релиза клавишник группы Туомас Холопайнен.