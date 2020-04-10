В Instagram появился новый карантинный флешмоб #pillowchallenge. Его начала девушка Фиро из Швеции. Она опубликовала фото “в подушке” еще пять дней назад.
Его суть заключается в том, чтобы “надеть” на себя подушку, которая со стороны выглядит как платье.
Участники закрепляют на себе подушки с помощью ремней дорогих брендов и недешевых аксессуаров.
Читайте: No Hugs No Kisses: группа Mozgi посвятила новый клип карантину
К челленджу уже присоединись много знаменитостей, а также простых девушек и даже парней.
К слову, телеведущая Леся Никитюк немного изменила правила и облачилась в одеяло.
-
Pillow challenge: звезды надели на себя подушки и дорогие аксессуары / 8 фотографий
Ранее Настя Каменских и Потап приняли участие в челлендже Flip The Switch Challenge. Во время ролика Потап переоделся в облегающее платье Каменских с глубоким разрезом. Сверху он надел голубую шубу.Теги: Леся Нікітюк, флешмобЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…Загружается…
X
Нашли ошибку в тексте?
Ошибка
-