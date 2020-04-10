Pillow challenge: звезды надели на себя подушки и дорогие аксессуары

В Instagram появился новый карантинный флешмоб #pillowchallenge. Его начала девушка Фиро из Швеции. Она опубликовала фото “в подушке” еще пять дней назад.

Его суть заключается в том, чтобы “надеть” на себя подушку, которая со стороны выглядит как платье.

Участники закрепляют на себе подушки с помощью ремней дорогих брендов и недешевых аксессуаров.

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К челленджу уже присоединись много знаменитостей, а также простых девушек и даже парней.

К слову, телеведущая Леся Никитюк немного изменила правила и облачилась в одеяло.