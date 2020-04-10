Егор Крид рассказал о болезненном расставании с Нюшей

Российский музыкант Егор Крид признался, что два часа рыдал после расставания с певицей Нюшей.
Об этом он рассказал в прямом эфире Instagram.
Певец сильно ревновал свою бывшую девушку, когда они не виделись. Также Нюша уделяла ему мало времени из-за гастролей, что сильно раздражало его, признался Крид.
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— Я помню, как после нашего расставания я поехал к друзьям, рыдал часа два. Я сквозь слезы записывал песню Берегу, — рассказал исполнитель.
Крид извинился перед Нюшей за то, что утомлял ее упреками.
9 апреля бывшая пара выпустила совместную песню Mr.&Mrs. Smith, в которой рассказали о своих отношениях.
Как писали Факты ICTV, Егор Крид выпустил клип на песню Love Is в стиле американской комедии о подростках.
Одну из главных ролей сыграла актриса Кристина Асмус, а также популярный блогер Дава.
Источник: Егор Крид
Фото: Нюша